Morata via dall’Atletico Madrid? Ecco la posizione dei Colchoneros. Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante

Nelle ultime ore Alvaro Morata è stato accostato anche alla Roma di Mourinho. Come riportato da Il Messaggero, l’Atletico Madrid vorrebbe monetizzare dalla cessione dell’attaccante spagnolo, attualmente in scadenza nel 2024.

Nel caso in cui non dovesse riuscirci, l’ex Juventus potrebbe nuovamente diventare un’occasione a fine mercato in prestito. In questo senso, si continua a parlare anche di un possibile ritorno in bianconero.

