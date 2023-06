Allegri Manna, incontro oggi a Milano tra l’allenatore e il dirigente della Juve. TUTTI i dettagli

Come riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, l’incontro tra Allegri e Manna si è tenuto oggi a Milano. Il dirigente bianconero ha aggiornato il tecnico sui movimenti di mercato di questi primi giorni.

Tra sondaggi e prove di rinnovo con i giocatori ancora in scadenza come Rabiot e Cuadrado. Il mercato estivo sta per entrare nel vivo.

