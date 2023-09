Moratti: «5-1 al Milan? Uno dei derby più belli che abbia mai visto». Le sue dichiarazioni dopo la sfida di sabato

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni de L’Interista, per tornare a parlare del derby vinto 5-1 contro il Milan. Le sue parole.

MORATTI – «Sì, certamente. E’ uno dei derby più belli che io abbia mai visto, senza dubbio. E’ stata una gioia per tutti i tifosi, si è visto da come ballavano i giocatori sotto la pioggia a fine partita. Non che fosse inaspettata come vittoria, ma il fatto che sia arrivata in modo così schiacciante dà grande soddisfazione»

