Mercato Milan, spunta il retroscena su Tonali: ecco come è nato in estate il suo trasferimento in Premier League

(Daniele Grassini inviato a Milanello) – Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Newcastle per parlare anche del suo trasferimento in Premier.

COME È NATO IL TRASFERIMENTO – «Difficile che un giocatore al giorno d’oggi chieda un trasferimento. Ci sono mille motivi e mille giorni, nel momento in cui mi è arrivata questa offerta ero felice per quello che avevi dato al Milan, ho parlato a lungo con persone al Milan prima di prendere questa decisione»

