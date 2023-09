Tonali torna a San Siro per la prima volta da ex: il centrocampista del Newcastle reagisce così – Il VIDEO

Non sono ora a livello emotivo semplici per Sandro Tonali. Il centrocampista, che in estate ha dovuto lasciare il Milan e accasarsi al Newcastle, è tornato per la prima volta a San Siro da ex.

Questa la reazione del centrocampista, punto fermo della nazionale e del suo nuovo club.

