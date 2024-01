L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti derubrica a mero incidente di percorso il pareggio dei nerazzurri a Marassi.

Massimo Moratti è intervenuto a Radio Radio per parlare di Inter ma non solo. “L’Inter sembra messa bene, anche se c’è stata l’ultima partita che era figlia anche della stanchezza mentale viste le tante partite difficili giocate prima. In campionato mi sembra comunque la più forte, anche se la cosa più bella di questo campionato è che finalmente c’è una competizione e non una squadra che va via”. I nerazzurri dopo l’1-1 con la squadra di Gilardino ora hanno solo 2 punti di vantaggio sulla Juventus; i bianconeri hanno vinto contro la Roma grazie al goal di Rabiot.

Lautaro Martinez

L’assenza del capitano

Sta iniziando a pesare l’infortunio del Toro: “Lautaro Martinez è un giocatore speciale, è migliorato tanto da quando è in Italia. In questo momento è essenziale, ma la squadra gioca bene anche senza. A Genova è mancato l’attacco e Thuram non era in forma, ma l’Inter mi sembra sempre organizzata. Inzaghi? Sta migliorando sempre, ha un passo positivo. Due anni fa ha iniziato con qualche ingenuità, poi si è comportato sempre bene e adesso ha costruito una squadra che sta facendo giocare sempre bene”.

Sull’allenatore della Roma

“Gli voglio bene e lo stimo tanto, credo stia facendo il massimo per la Roma, dove ha riempito lo stadio. Credo che valga la pena tenerselo”. Il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non si intravedono al momento tracce di rinnovo.

