Sono queste le parole dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti che parla del mancato arrivo di Paulo Dybala ai nerazzurri.

Ecco le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter che ha parlato a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 del mancato arrivo di Dybala in nerazzurro: “Dybala all’Inter? Troppo complicato visti i troppi attaccanti. Sarebbe stato utile, però dovendo fare attenzione al bilancio mi sembrava impossibile.”

Massimo Moratti

L’ex calciatore Bruno Giordano parla ai microfoni di Rai Sport dei nerazzurri contro la Cremonese: “Quello di Nicolò Barella è un gioiello. Sono quei gol che ogni giocatore sogna di fare: è vero che l’assist di Hakan Calhanoglu è perfetto, però si coordina alla perfezione, bellissimo. La Cremonese? Credo che ci sia troppa differenza tra le prime sei-sette squadre e il resto delle medio-basse. Se queste grandi squadre non sottovalutano l’avversario non è che vincono, passeggiano: possono permettersi dopo un’ora di tirare i remi in barca e pensare alla partita successiva.“

