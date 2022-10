Massimo Moratti svela un retroscena su Riva: «Mio padre comprò il Cagliari per non farlo andare alla Juve»

In una lunga intervista rilasciata al Corriere.it l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha raccontato un retroscena su suo padre e Gigi Riva. Di seguito le sue parole.

«Dopo aver ceduto l’Inter, io e mio padre comprammo di nascosto il Cagliari per non far vendere Riva alla Juve. Il mattino dopo i dirigenti sardi informarono Agnelli che l’affare non si poteva più fare, il club aveva un nuovo proprietario. L’Avvocato non chiese neppure chi fosse. Aveva capito».

L’articolo Moratti e l’aneddoto su Riva: «Mio padre comprò il Cagliari per non venderlo alla Juve» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG