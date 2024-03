Moratti ha parlato ed elogiato il tecnico del Bologna Thiago Motta: ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato al Resto del Carlino del tecnico del Bologna Thiago Motta, che la Juventus osserva per la prossima stagione.

PAROLE – «È pronto per qualsiasi squadra, quello lì. Il ricordo del calciatore più pragmatico che avessimo, sono molto affezionato a lui. Entrava sempre in campo per vincere, era molto intelligente, aveva i tempi giusti. Non a caso, ho ancora in mente il dispiacere che provai quando nella semifinale di ritorno, a Barcellona, fu ingiustamente espulso. Dovemmo giocare la finale (poi vinta contro il Bayern, ndr ) senza di lui: fortunatamente poi andò bene lo stesso…»

The post Moratti elogia Thiago Motta: «È pronto per qualsiasi squadra» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG