L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha espresso il suo parere sullo Scudetto nerazzurro ed in generale sull’evoluzione che sta avendo il mondo del calcio.

Il Giornale ha intervistato Massimo Moratti che si gode il ventesimo Scudetto dell’Inter. “In un primo momento, la bellezza è nel raggiungimento dell’obiettivo. Poi ne prendi consapevolezza, capisci il significato, quando ti risvegli vedi che è tutto concreto, tutto positivo. E lo è ancora di più quando realizzi che hai corso il rischio di non realizzarlo”.

Il rischio

“Quello di pensare di essere così forti da prendere sottogamba gli impegni futuri. Chiaro, uno non lo fa consapevolmente: ma la vittoria ti mette in condizione di sentirti superiore. Superiori noi lo siamo stati, ma ogni anno le cose cambiano. Anche il Napoli dello scorso anno sembrava imbattibile“.

Inter scudetto 2024

Le virtù di Inzaghi

“Il lavoro, l’abnegazione, la serietà e la pazienza che ha avuto. Inzaghi è stato bravissimo, ma non sorprendente: non è stato un guizzo, la costruzione del successo è arrivata mattone dopo mattone“.

La sua frase sui 25 Scudetti che avrebbe l’Inter senza calciopoli

“Io ho avuto la fortuna di vivere la storia dell’Inter per tantissimi anni: conosco i risvolti ed è normale che si possa parlare e divertirsi con i tifosi. Ciò non lo si può pretendere da un presidente che è nel ruolo da pochi anni. Zhang è attentissimo ed educatissimo, ma non gli si può chiedere di avere dentro questo approccio“.

I fondi nel mondo del calcio

“Nell’Inter il problema ha una portata minore. Perché è vero che si affida a un fondo per il debito, ma il presidente e la famiglia ci sono. Poi, come successe ad esempio con Elliott, puoi non sapere quanto durerà la gestione. Se i fondi spersonalizzano il calcio? È il grosso rischio che si corre, ma bisogna abituarsi“.

