L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, tocca diversi temi legati al mondo nerazzurro: ecco che cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, lo storico presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha così parlato del suo rapporto coi nerazzurri.

QUANTO PENSO ALL’INTER? – «Sono due modi diversi di viverla quando sei presidente e oggi: prima sei responsabile e sei preso dal senso del dovere e dalla passione e non molli. Quando sei tifoso sei libero di arrabbiarti con la società e i giocatori e vivere diversamente: porti a casa molto più serenamente. L’Inter è molto importante per la mia vita: chi si riferisce a noi, pensa all’Inter. Con chiunque io parli, si parla anche dell’Inter».

COME SAREBBE LA MIA VITA SENZA INTER? – «Chi lo sa, c’è sempre stata. Il calcio è importante, noi volevamo bene all’Inter: mio papà era tanto tifoso, ci aveva trascinato tutti, è stato un grandissimo presidente. E’ stato anche per me naturale quanto ho fatto».

