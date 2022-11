Sono queste le parole di Massimo Moratti, l’ex presidente dell’Inter parla sul Youtube di Gianluca Rossi della sua ex squadra.

Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti che parla in una intervista sul Youtube di Gianluca Rossi, ecco cosa dice sui nerazzurri: “Ci siamo quasi dimenticati che l’Inter ha dovuto fare a meno del giocatore sul quale aveva puntato tutto. Non ha praticamente mai giocato. Il Napoli sta facendo un grande campionato, ha un ottimo allenatore e ha fatto le scelte giuste. Se continua anche al 70% sulla stessa strada vincerà il campionato. Sì, la situazione è quella. E credo che sia anche la scelta migliore, visto che ogni cambiamento è un grosso choc per ogni società. Più restano gli stessi proprietari, meglio è”.

Conclude su Inzaghi: “Per prendere certe decisioni devi essere dentro, il discorso umano conta. Devi avere l’alternativa pronta. Dall’esterno ragioni da tifoso e puoi fare certi pensieri. Ma Inzaghi è bravo e l’Inter gioca anche bene”.

