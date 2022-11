Ecco le parole di Ivan Cordoba, l’ex difensore colombiano dell’Inter parla in una breve intervista a TuttoSport.

Sono queste le parole dell’ex difensore colombiano dell’Inter, Ivan Cordoba che parla così dei nerazzurri su TuttoSport, ecco su chi si rivede: “Dico Skriniar per l’aggressività, per quella voglia di andare a prendere il pallone. Finché non prende il pallone non è contento. É una vocazione. Come l’attaccante muore per far gol, lui muore per recuperare il pallone. Anch’io ero così.“

I difensori più interessanti: “Dico John Lucumi e non perché sia colombiano. Lo seguo da quando giocava nel Calì e con la maglia della Colombia Under 17. Lo seguo anche oggi che gioca nel Bologna. É forte fisicamente, è mancino. Può fare il terzino o il centrale, può giocare a tre come a quattro.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG