Sono queste le parole di Massimo Moratti, l’ex presidente dell’Inter parla così a Radio Kiss Kiss Napoli della sconfitta.

Ecco le parole di Massimo Moratti, l’ex presidente dei nerazzurri parla così della sconfitta dell’Inter a Radio Kiss Kiss Napoli: “La sconfitta dell’Inter con l’Empoli è assolutamente inaspettata dopo la vittoria in Supercoppa con il Milan. I nerazzurri al momento sono fuori dalla lotta scudetto, ma hanno il dovere di far bene fino alla fine, anche se il Napoli sta facendo completamente un altro campionato.“

Conclude così: “La Champions? Se hai successo in Italia, sei forte anche in ambito europeo. Del Napoli comprerei Osimhen, è eccezionale. Juventus? Sicuramente non è un anno positivo per loro. Caso plusvalenze? Non mi piace commentare la cosa, la trovo abbastanza pericolosa”.

Cucciari a TMW Radio parla di Barella: “E’ un ragazzo che è sempre stato lodato per il carattere, ma ultimamente sta eccedendo in atteggiamenti che danno fastidio. E’ stato sempre apprezzato per umiltà e tenaci, ma ultimamente ha atteggiamenti che non piacciono“.

