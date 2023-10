L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha ricordato un aneddoto sul il cambio di panchina dell’Inter da Mourinho a Benitez

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ricorda il cambio di panchina che avvenne dopo la vittoria del Triplete.

LE PAROLE– «Quando arrivò Benitez non fu un’esperienza felice perché volle cambiare il clima che c’era all’interno della squadra. Tolse tutte le foto del Triplete di Mourinho per dimostrare che comandava lui anziché rimarcare quel vecchio clima. Poi esonerai Benitez e presi Leonardo che riportò a Milano il clima che c’era con Mourinho. Sfiorammo la vittoria del campionato col brasiliano in panchina»

L’articolo Moratti: «Quando Benitez arrivò all’Inter, tolse tutte le foto del Triplete» proviene da Inter News 24.

