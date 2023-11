Lo storico presidente dell’Inter, Massimo Moratti, si è espresso così sulla lotta scudetto che riguarderà i nerazzurri con Milan e Juve

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti non ha dubbi sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A che coinvolgerà Inter, Milan e Juve.

INTER FAVORITA ALLO SCUDETTO? – «Diciamo che questo primo tratto di campionato parla chiaro. Sì, è l’Inter la favorita».

PRINCIPALE AVVERSARIA – «La Juventus, il non giocare le coppe può pesare nella corsa. Tra l’altro, questo è il mese in cui andremo a giocare anche a Torino, ma è presto per parlarne, vedremo in che condizioni arriveremo a quella partita dopo la nuova sosta. Per il momento, meglio concentrarsi solo e soltanto sull’Atalanta…».

QUI L’INTERVISTA COMPLETA.

