L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si è detto profondamente colpito da Marcus Thuram e Davide Frattesi.

Il Quotidiano Sportivo ha intervistato Massimo Moratti che ha parlato di derby e di tutto il momento attuale dell’Inter. “Mi lasci mandare un messaggio da tifoso a Simone Inzaghi… Sabato io Frattesi lo metterei dal primo minuto! È troppo in forma per partire dalla panchina… Inzaghi? Qui parlo solo da tifoso. Allo stadio vado poco, vedo tutto in tv. Mi piace come fa giocare la squadra”.

Davide Frattesi

“Se inserisce Frattesi nel derby giuro che mi piace ancora di più. Una stracittadina così è da brividi. Spero la decida Thuram, è un attaccante moderno e ha già conquistato noi tifosi. Lukaku? Eh, non me ne parli. Da esterno, ci sono rimasto male. Ha ripagato nel modo peggiore il club, i compagni, i fans. Ricomprare l’Inter? Vede, sentimenti a parte non ci sono più le condizioni. È cambiato il mondo, per tutti. Poi adesso sono arrivati pure i sauditi, che hanno risorse praticamente infinite“.

