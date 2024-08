L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti rivolge parole di elogio all’attuale allenatore nerazzurro e non solo.

Controcalcio.com ha intervistato Massimo Moratti che non pone limiti all’Inter attuale: “Non so se il mercato è finito, ma con gli arrivi di Zielinski e Taremi più anche altri che sono stati presi, restiamo senza dubbio la squadra da battere in Italia. Di questo ne sono felice ed entusiasta, vediamo come si muovono gli altri, ma a me sembra che non ce ne sia per nessuno, l’Inter resta una squadra completa, guidata sia in società che sul campo in maniera egregia, direi perfetta...”.

Sugli ultimi due presidenti

“Marotta è un dirigente in gamba, davvero una persona capace e un professionista che ha cambiato direzione e dato all’Inter un nuova via. Zhang? Il lavoro fatto non va dimenticato, visto che è stato costellato di trofei e vincere all’Inter non è mai facile”.

Simone Inzaghi

Gli obiettivi

“Dopo la conquista dello scudetto, speriamo innanzitutto che si confermi in Italia, ma spero che si possa andare all’assalto della Champions League, una società come l’Inter deve sempre avere questa ambizione e con questo allenatore, questo obiettivo mi sembra ben chiaro. Un ragazzo intelligente e molto bravo, a me piace tantissimo, sapevo che Inzaghi era bravo, ma non così bravo”.

Sul tecnico nerazzurro

“Inzaghi come Mourinho? Simone è diverso dal punto di vista caratteriale, più fermo e calmo, ma altrettanto bravo sul campo. Bravissimo a dare un gioco e a guidare la squadra con una competenza davvero incredibile. A me piace tantissimo e di Mourinho ha tante cose, li vedo entrambi Special anche se hanno differenze, ma la voglia e l’ambizione di vincere è la stessa. La Champions? Il campionato se sei più forte e non succede nulla, vinci, ma in Europa tutto può succedere. Non è detto che a volte vinca la più forte. Spero di rivedere l’Inter in finale di Champions League il prossimo anno, magari col City, non è facile, ma non è affatto impossibile arrivare fino in fondo. Con Inzaghi e questa società si può”.

