Il giornalista Mattero Moretto torna sull’interesse da parte dell’Inter per Samuel Umtiti, che sembra ormai tramontato

Intervenuto sul canale Twitch di Sos Fanta, il giornalista di Relevo Matteo Moretto ha parlato di Samuel Umtiti e del suo mancato approdo all’Inter, spiegandone i motivi. Poi si sofferma sulla trattativa per Davide Frattesi.

LE PAROLE –: «Umtiti? Sicuramente non torna al Lecce, so che è stato offerto all’Inter, in alcuni dialoghi le parti ne hanno parlato ma non scaldava perché c’erano altre priorità. Frattesi? Davide è rimasto molto scottato da quello che è successo un anno fa con la Roma e nella sua graduatoria mentale, non è tra le prime squadre che sceglierebbe. Lui ha in testa l’Inter e sarebbe molto contento di andarci: bisogna capire se l’Inter sarà veloce a chiudere. Io oggi vedo l’Inter davanti, con dietro un outsider come la Juventus perché Giuntoli adora calcisticamente Frattesi, la Roma dietro e il Milan ha altre idee».

