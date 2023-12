Framcesco Moriero, ex giocatore dell’Inter, è protagonista del Matchday nerazzurro con un’incredibile lettera traboccante d’amore

Sul sito ufficiale nerazzurro, ecco la lettera d’amore scritta da Francesco Moriero, ex giocatore dell’Inter, nei confronti della squadra, con un accenno anche al Lecce oggi avversario dei nerazzurri nella 17^ di Serie A.

«Sono passati tanti anni ma l’amore che mi lega a questi colori e ai tifosi nerazzurri è lo stesso: incondizionato. All’Inter ho vissuto momenti indimenticabili, l’emozione più grande è stata quella di alzare la Coppa Uefa a Parigi, mentre il gol che vorrei rivivere è sicuramente quello in rovesciata a Neuchâtel Xamax, sempre in Coppa Uefa…penso sempre a cosa sarebbe successo se lo avessi segnato a San Siro».

LECCE – «Lecce e Milano hanno avuto un ruolo importante nella mia vita. L’Inter è la società che mi ha consacrato come calciatore, mi ha portato nel calcio che conta e mi ha fatto vivere momenti calcistici indimenticabili. Lecce è la mia città, dove vivo e dove ho iniziato la mia carriera. Mi piace molto seguire questa Inter, è una squadra molto forte, completa in tutti i reparti ed esprime un grande calcio. Oltre a Lautaro Martinez, il giocatore che mi ha impressionato di più oltre è Dimarco, credo che negli anni sia migliorato tantissimo».

AMORE NERAZZURRO – «Il calcio è la mia vita, mi ha reso un uomo migliore. Ho avuto il piacere di giocare con tantissimi campioni, da Ronaldo il Fenomeno a Baggio, da Recoba a Totti e quello che ci univa era la voglia di vivere il calcio in maniera spensierata e di far divertire i tifosi con le nostre giocate. Oggi che alleno cerco di trasmettere tutti i valori che ho assorbito nel tempo. Questo sport mi ha insegnato che non basta essere bravi con i piedi, devi rimanere umile, essere corretto in campo ed un esempio per i più giovani»

