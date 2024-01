Gianluigi Buffon, ex portiere dell’Italia Campione del Mondo del 2006, ha voluto ricordare Gigi Riva a Sky Sport

PAROLE – «La prima volta che ho sentito parlare di lui è stato nei racconti di mio padre e di mia madre. Le gesta e le scelte calcistiche mettevano in risalto la grandezza del campione e dell’uomo. Primo incontro? Mi ricordo l’incontro con Gigi Riva: rimasi inibito di fronte a questa presenza: era autorevole senza parlare. Ho avuto la fortuna di essere stato spesso vicino a lui: aveva la delicatezza di non entrare mai nel merito di questioni tecniche. Si spendeva tanto in maniera opportuna: non aveva voglia di far pesare il suo passato, è una figura che non gli è mai appartenuta. Mondiale? Nel 2006, Gigi Riva è stata una figura determinante insieme a Lippi: in quella situazione, sapere di avere due cardini come loro è stato di grande conforto e ci ha infuso tanta fiducia. Mi ricordo il nostro abbraccio quando abbiamo trionfato: ci siamo abbracciati in maniera unica, è stata la chiusura di un cerchio».

