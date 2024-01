Morte Gigi Riva, vergogna durante Napoli Inter: fischi dei tifosi arabi nel minuto di silenzio. Il motivo

Clamoroso quanto successo durante la finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter. La Figc ha infatti istituito un minuto di silenzio ad inizio secondo tempo per celebrare la scomparsa di Gigi Riva.

I tifosi arabi hanno però deciso di fischiare. Era successo lo stesso per Beckenbauer in occasione della Supercoppa spagnola in quanto nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto.

