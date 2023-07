Il Milan ha voluto salutare Luisito Suarez, ex giocatore dell’Inter.

Farewell to a great rival. Our condolences to the family, friends and fans of Luis Suárez.

Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito. pic.twitter.com/X9zulQElnV

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2023