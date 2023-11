Morto Dwamena, tragedia che sconvolge il mondo del calcio albanese: scomparso tristemente il 28enne calciatore

Tragedia nel mondo del calcio albanese, con la morte di Raphael Dwamena, scomparso a seguito di un malore che lo ha colpito nel corso della partita del suo Egantia contro il Partizani.

Accasciatosi al suolo, il ragazzo è stato portato subito in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. La redazione di Juventusnews24 porge le proprie condoglianze alla famiglia Dwamena per la triste scomparsa.

The post Morto Dwamena, tragedia nel campionato albanese. Aveva 28 anni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG