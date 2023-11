L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, è tornato sul trasferimento di Arnautovic all’Inter e sull’idea di non trattenere calciatori

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Bologna Torino, Thiago Motta è tornato a parlare della cessione di Marko Arnautovic all’Inter avvenuta in estate.

LE PAROLE – «E’ presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi come Ferguson e Zirkzee che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnauatovic. E’ chiaro che ci sono le società che si devono mettere d’accordo, pensando anche al futuro della squadra. Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivise e corrette per tutti».

L'articolo Motta ribadisce: «Non dirò a nessuno di non andare, come successo con Arnautovic» proviene da Inter News 24.

