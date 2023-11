L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha anticipato i temi tattici dei 2 big match della tredicesima giornata di Serie A.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha parlato di Milan-Fiorentina e di Juventus-Inter. “Il Milan vive di alti e bassi. Fa un’ottima prestazione in Champions contro il Psg e poi s’inceppa a Lecce dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischia addirittura di perdere. Non c’è continuità di rendimento, perché mancano la compattezza e l’aggressività necessarie per il successo. La mia impressione è che abbiano acquistato troppi stranieri, ora è complicato far andare d’accordo tante individualità e trasformarle in un collettivo omogeneo. Gli stranieri, si sa, hanno bisogno di ambientamento, servono tempo e pazienza. Inoltre i rossoneri hanno parecchi infortunati (argomento sul quale l’allenatore e i dirigenti dovranno fare una riflessione) e in attacco saranno privi di Giroud, l’unico che la buttava dentro. Giocherà Jovic, che finora non ha incantato. Mancano le premesse per una svolta, però può succedere che le cose belle accadano proprio quando uno meno se le aspetta”.

Simone Inzaghi

Sul derby d’Italia

“E poi domenica sera la partita che tutti aspettano: chi vincerà tra Juve e Inter? Cominciamo col dire che è la sfida tra le due squadre che hanno speso di più, e dunque sarebbe lecito attendersi momenti di spettacolo. Aggiungiamo che gli allenatori, Allegri e Simone Inzaghi, sono due tattici, e probabilmente Allegri è a un livello superiore rispetto al rivale. Punta su compattezza difensiva, forza fisica e ripartenze grazie alla velocità di Chiesa o di Kean. Ecco, se l’Inter imposterà la gara in questo modo, e cioè se penserà di fare difesa e contropiede, finirà per perdere. Perché? Semplice: la Juve, in questi fondamentali, è superiore. Dunque i nerazzurri dovranno organizzare una sfida fatta di attenzione, di aggressione e di massima partecipazione di tutti alla manovra. Così possono mettere in difficoltà la Juve e dare un segnale forte al campionato”.

