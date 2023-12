José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn prima dopo il fischio finale del match con la Juve

José Mourinho ha parlato a Dazn dopo il fischio finale di Juve Roma.

PARTITA – «Abbiamo avuto tanta personalità, prima della partita abbiamo parlato di questo. Abbiamo creato più di quello che si aspetta contro il muro di Torino. Sullo 0-0 abbiamo avuto qualità, abbiamo preso un palo e due-tre situazioni pericolose. Abbiamo creato loro tanti problemi strategicamente con Bove e Dybala. A inizio secondo tempo abbiamo preso un gol di rimbalzi, due rimbalzi. A quel punto loro si sono abbassati, il loro muro è strutturato e hanno giocatori forti. Per noi è un peccato, il risultato poteva essere completamente diverso. Ma sono contento della prestazione e della personalità, ma quello che interessa sono i punti».

RENDIMENTO FUORI CASA – «In casa ovviamente siamo più forti, ma non solo noi. Il nostro tifo fa la differenza. Quando si parla della Roma bisogna avere rispetto per quello che stiamo facendo con tutte le difficoltà. Manca un po’ di personalità, nell’imporci col nostro gioco fuori casa. Ma non oggi. Loro vogliono lok scudetto ed erano motivati per il risultato dell’Inter. Nel primo tempo siamo stati coraggiosi e più forti di loro. Dopo l’1-0 loro sono comodi in quel gioco, noi abbiamo tenuto il pallone senza grandissime opportunità a parte un tiro da fuori di Dybala. Ovviamente noi vogliamo alzare il livello».

The post Mourinho a Dazn: «Nel primo tempo Roma più forte della Juve. Poi un gol su rimbalzo e il solito muro di Torino» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG