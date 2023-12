Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, sul suo futuro in giallorosso. Tutti i dettagli in merito

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al The Obi One Podcast del suo futuro con il club giallorosso. Il portoghese è infatti in scadenza.

PAROLE – «Ora mi trovo qui a Roma e mi sto divertendo, è un club di diverso profilo con ambizioni differenti, ma mi piace molto stare qui. Sono felice, ma sono alla fine del mio contratto, e poi diventa una decisione del club. Per ora mi concentro solo sul presente a godermi il più possibile questi momenti. È un club molto bello con tantissima brava gente, non sono i giocatori migliori del mondo ma sono bravi. I tifosi sono fantastici, la città è sorprendente, sono molto felice ripeto».

