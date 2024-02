Dichiarazioni a sorpresa di Josè Mourinho, l’ex tecnico dell’Inter ha svelato la vera rivalità dei nerazzurri, che non è quella col Milan

L’ex tecnico dell’Inter Josè Mourinho è intervenuto sul canale YouTube di Rio Ferdinand. Ecco il suo pensiero sulla rivalità tra nerazzurri, Milan e soprattutto Juve.

MOURINHO – «Inter-Juve è la vera rivalità, non Inter-Milan. Il primo derby coi rossoneri me lo ricordo. Ero sul nostro autobus, guardavo fuori e vedevo i tifosi con sciarpe diverse arrivare insieme, amichevoli: non l’ho sentito come un gran derby. Quando giochi con l’Inter contro la Juve, invece, senti subito che tra le due squadre c’è qualcosa di storicamente complicato».

L’articolo Mourinho a sorpresa: «Inter? La vera rivalità non è col Milan, ma con quel club» proviene da Inter News 24.

