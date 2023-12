José Mourinho, allenatore della Roma, ha così parlato dopo il match giocato contro il Napoli: le sue dichiarazioni

José Mourinho, prossimo avversario della Juve, ha parlato a Dazn dopo Roma-Napoli 2-0.

LE PAROLE – «Magari non sarete d’accordo, ma la mia sensazione dopo 5-10 minuti è stata quella che avremmo vinto la partita. La Roma è entrata molto bene in campo, abbiamo avuto sempre il controllo contro una squadra molto più forte dal punto di vista tecnico. Non parlo di scudetto, ma potremmo lottare con tutti per cercare di arrivare al quarto posto. Però andiamo avanti. Abbiamo vinto oggi contro il Napoli e ora ci aspetta la Juve».

