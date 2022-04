Il tecnico della Roma Josè Mourinho elogia la crescita della sua squadra nel commentare il pareggio di Leicester.

Josè Mourinho ha analizzato l’1-1 contro il Leicester a Sky Sport proiettandosi già alla gara di ritorno della settimana prossima. “È un risultato accettabile. Questa partita 4-5 mesi fa l’avremmo persa. All’inizio siamo stati coraggiosi, poi i nostri difensori si sono abbassati e abbiamo preso un gol evitabile. Abbiamo perso troppo palla, anche in possibili contropiedi non sono stati bravi”.

“Quando eravamo al massimo delle energie abbiamo passato bene, poi il secondo tempo è stato difficile. Sono sicuro, però, che prima di questo match qualsiasi tifoso avrebbe firmato per giocarsi la finale all’Olimpico. Io non sorrido perché so che sarà difficile. Giocheremo una prima finale a Roma. Bisognerà giocarla più con la testa che con le emozioni. Sarà la nostra quattordicesima partita stagionale in Conference League: se la vinceremo, andremo in finale a Tirana“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG