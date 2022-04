Il centrocampista e capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, ieri in goal in Conference League, evidenzia la forza del Leicester e di Zalewski.

Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport della pareggio per 1-1 ottenuto nella semifinale di andata di Conference League. “Normale incontrare difficoltà, giocare qui non era facile. Abbiamo fatto una piccola parte, abbiamo voglia di fare bene. Con il sacrificio abbiamo ottenuto un buon risultato. Loro sono bravi a mettere intensità, però anche il campionato italiano si sta livellando. In molte partite si trovano difficoltà. Sul mio goal Nicola Zalewski è stato molto bravo, ci sta dando una grande mano”.

“Molto bravo a creare situazioni e nell’uno contro uno. Molto bravo a darmi palla e ho segnato. Siamo sempre ottimisti, sappiamo che la partita sarà difficile. Giocheremo in casa. Usciamo contenti e carichi. Penso che loro oggi giocavano in casa e l’inerzia era dalla loro parte. Al ritorno noi avremo tutta la nostra gente allo stadio e abbiamo già visto che giocare all’Olimpico con i nostri tifosi, che quest’anno sono stati incredibili e non ci hanno mai lasciati soli, che possiamo fare qualcosa in più”.

