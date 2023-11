Mourinho avvisa le rivali per la lotta Champions: «La Roma vuole continuare in Europa». Le parole del tecnico giallorosso

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno della Roma di Europa League. Di seguito le sue parole sulla lotta Champions in cui è coinvolta anche il Milan.

CHAMPIONS PASSANDO DALL’ITALIA O DALL’EUROPA – «Non lo so, vogliamo fare il meglio possibile in campionato. Poi vogliamo continuare in Europa per il terzo anno di seguito, vogliamo fare le cose in modo serio e vedere dove possiamo arrivare. Ci saranno difficoltà, però sono cresciuto nel calcio con questo modo di pensare. La prossima partita e competizione è la più importante».

