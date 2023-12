José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con la Juve: le dichiarazioni

José Mourinho ha parlato così in conferenza dopo Juve Roma.

LE PAROLE – «Nel secondo tempo era impossibile trovare spazi perché c’era il muro di Torino. Anche lo stadio è educato a questo: si gioca per vincere, anche se siamo bassi si vuole vincere. Sono lì con efficienza e gioia, diventa difficile per l’avversario. Siamo arrivati qui per segnare prima, non lo abbiamo fatto e abbiamo preso un gol di rimbalzo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA DI MOURINHO

The post Mourinho: «C’era il muro di Torino davanti. Stadio e tifosi educati a questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG