L’allenatore giallorosso José Mourinho polemizza contro Massimo Mauro nell’intervista post partita di Roma Cremonese

Ai microfoni di Sport Mediaset, l’allenatore giallorosso José Mourinho ha parlato andando contro Massimo Mauro nel post partita di Roma-Cremonese.

«C’è Massimo Mauro? No? Peccato. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, per tutto quello che noi diamo. Non penso che nessuna squadra in Italia abbia vinto una partita senza un unico difensore centrale, magari sì ma è difficile. Siamo tutti uniti e diamo sempre il massimo. Dopo il rischio è ovvio quando passi in svantaggio, però Llorente con giallo, Celik con giallo e non è un difensore centrale come Kristensen che è un ragazzo davvero veloce con grande fisicità. Dopo i cambi che ha fatto la Cremonese mi sono fidato della velocità di Kristensen. In fase realizzativa poi abbiamo messo più gente, con Dybala e Azmoun. Se fossimo usciti oggi saremmo usciti morti di stanchezza e soluzione, per fortuna abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che non è di Serie B, non lo è l’allenatore»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG