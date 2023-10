L’allenatore della Roma Josè Mourinho torna anche sulla Champions League vinta sulla panchina nerazzurra.

Josè Mourinho ha raccontato curiosi aneddoti sulla sua carriera da allenatore nel corso del format di Sky Sport Federico Buffa Talks. “Quando vincemmo in casa contro il Chelsea (andata degli ottavi di finale di Champions League, ndr), il Chelsea segna con Kalou e festeggiò tanto. A fine partita mi venne a chiedere scusa per aver festeggiato così tanto. Poi, quando siamo andati lì dopo aver perso a Catania con una partita orribile, ed è la cosa che più avrebbe potuto aiutarmi a preparare la partita di Stamford Bridge. Quelli dell’Inter erano ragazzi di grande maturità. Era gente forte mentalmente, preparata per la battaglia. E’ stato facile motivare l’armata. Prima della partita, ho ricordato loro che quello era il mio stadio e che lì non avevo mai perso“.

Imago Londra (Inghilterra) 10/06/2013 – presentazione nuovo allenatore Chelsea / foto Imago/Image Sport

nella foto: Jose’ Mourinho ONLY ITALY

L’intervallo a Kiev prima della rimonta pazzesca nel girone

L’Inter nel girone della Champions League 2009/10 rischiò l’eliminazione, all’intervallo contro la Dinamo Kiev i nerazzurri erano sotto 1-0. Il portoghese rivela: “A Kiev mi sono fatto male tirando un calcio a un lettino dei massaggi: facevo finta di niente, ma provavo un dolore della Madonna. Ero così arrabbiato all’intervallo perché non avevamo dato niente a livello di emozione da mettere nel gioco. Ho detto ai miei: ‘Non tornate in questo spogliatoio alla fine della partita piangendo o con la testa fra le mani, perché non avete fatto niente finora. Voglio che torniate qui morti, ma di stanchezza. Al di là del risultato. Dopo il pareggio, avevamo l’inerzia dalla nostra parte. A volte noi allenatori facciamo i fenomeni, ma a volte le cose succedono anche senza che noi facciamo troppo. Sono stati bravissimi i giocatori, con personalità. Potevo pressarli al limite, loro pressavano sempre. Come dice Materazzi, se fossi rimasto all’Inter altri 2-3 anni, avremmo vinto qualche altra Champions“.

