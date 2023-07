L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha risposto ad alcune domande di mercato, tra cui una sull’arrivo di Frattesi all’Inter

Intercettato da alcuni giornalisti presenti al momento del suo arrivo l’aeroporto di Ciampino, José Mourinho ha commentato anche l’acquisto di Frattesi all’Inter, dopo essersi soffermato sul calciomercato della Roma.

SUL MERCATO –: «Non mi aspetto niente dal mercato, sono contento di tornare a lavorare. Non ho preferenze su un giocatore in particolare, il mercato non è per me, io penso solo a lavorare. Lunedì mattina alle 8 si lavora. Non penso a niente, io sono un uomo di campo, sono contentissimo».

SE PARLERÒ CON DYBALA? –: «Non ho parlato con nessuno, solo con i miei giocatori. Ci parlerò come con tutti gli altri».

E CON MORATA? –: «Non parlo di mercato».

SE MI HANNO CHIESTO DI SCUSARMI CON CHIFFI? –: «È vero, me lo hanno chiesto. Non mi sorprende niente, invece che stare in panchina con questo caldo ad agosto sarò tranquillo al fresco».

SU FRATTESI –: «Se sono dispiaciuto per il suo trasferimento all’Inter? No».

