L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato anche del suo futuro, paragonandolo a quando se ne andò dall’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Roma (Finale di Europa League), José Mourinho ha parlato della sua attuale situazione contrattuale e del suo futuro, paragonando il momento a quando se ne andò dall’Inter dopo la finale di Madrid.

LE PAROLE –: «Penso che se qualcuno di noi ha una domanda simile alla tua, la deve fare a Mendilibar perché lui non ha contratto. Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile alla tua. A loro ho risposto in maniera obiettiva. Non vogliono che risponda, ma sanno cosa voglio io. È diverso rispetto all’Inter perché io non avevo firmato col Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla, zero contatti con altri club. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo giocare».

