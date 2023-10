Mourinho manda Dybala in panchina e risponde a Sarri: la frecciata all’ex Juve in conferenza stampa pre Roma Servette

Mourinho in conferenza stampa pre Roma Servette ha annunciato che manderà Dybala in panchina ed ha risposto all’ex Juve Sarri sulle polemiche per il calendario troppo fitto di partite.

TANTE PARTITE – «Il calendario è un problema per tutti i club in Europa. Comunque ho già detto che Dybala sarà in panchina, così come anche altri riposeranno. Vogliamo vincere, non sarà un turnover totale».

