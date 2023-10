Mourinho, dopo la vittoria della Roma col Frosinone, ha raccontato a Dazn un curioso retroscena su Atalanta Juve e Allegri.

DIFESA – «Oggi mentre guardavo la Juventus con l’infortunio di Bremer Allegri ha inserito Rugani e ho pensato ‘sei fortunato Max’. Noi senza Smalling e Llorente dobbiamo adattare Cristante e poi ci manca Sanches in mezzo per dare fisicità e copertura. Siamo questi e non dobbiamo mollare. Difficile possano recuperare per giovedì».

