Allegri si è arrabbiato molto nel finale di Atalanta Juve e ha svelato ai microfoni di Dazn il motivo di questa sua reazione, a dire il vero non del tutto nuova per lui in circostanze e partite simili.

ARRABBIATO NEL FINALE – «Abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell’uno contro uno. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby».

LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI A DAZN POST ATALANTA JUVENTUS

The post Allegri arrabbiato nel finale di Atalanta Juve: ecco il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG