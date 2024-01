Mourinho polemizza su Massimo Mauro: le parole del tecnico, che lancia frecciate al noto opinionista Mediaset

José Mourinho polemizza e lo fa attaccando Massimo Mauro. Il tecnico portoghese non si nasconde e ai microfoni di Mediaset si è così rivolto verso l’ex Juve, assente in studio, dopo il 2-1 alla Cremonese.

LE PAROLE – «C’è Massimo Mauro in studio? No? Peccato…».

Subito dopo, Sandro Sabatini gli ha chiesto come mai cercasse il collega, con Mourinho che ha dichiarato: «Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà e per quello che diamo in campo. Per un ex giocatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto è una brutta cosa. Ci vuole rispetto per le nostre possibilità».

