Mourinho in conferenza stampa dopo Bologna Roma: «Mi piacerebbe avere la rosa di Inter, Juve o Milan per vincere lo scudetto»

Mourinho in conferenza stampa dopo Bologna Roma ha espresso un suo rammarico per questa stagione rispetto alle big di campionato.

MOURINHO – «Mi piacerebbe vincere lo scudetto e mi piacerebbe avere la squadra di Inter, Juve o Milan e lottare per lo scudetto. Ma non è questa la nostra realtà. Il nostro obiettivo massimo è arrivare quarti e per farlo abbiamo bisogno di stare benissimo e avere tutti i giocatori a disposizione. Dobbiamo lottare fino alla fine per questo. Questo periodo con Fiorentina, Bologna, Napoli, Juve, Atalanta, Milan è difficilissimo. Se non siamo al massimo potenziale, come non lo eravamo oggi (ieri ndr), ovviamente soffriamo».

