In conferenza stampa alla vigilia di Roma Salernitana, José Mourinho è tornato a parlare di arbitri.

PROBLEMA ARBITRI – «Una cosa è la Roma, un’altra sono io. Per me la cosa è semplice: non so se è un problema politico o meno, a me interessa solo il campo, la partita, l’arbitro, il quarto uomo e l’altra panchina. Questa cosa è uguale per tutti. Serve onestà. “A me non piace Mourinho”, non interessa. Durante la partita l’arbitro deve vedere tutti allo stesso modo. Faccio una piccola sfida, domani guardate entrambe le panchine e dopo alla fine facciamo i complimenti agli arbitri perché le hanno guardate allo stesso modo. Non voglio dire nulla. Non sono neanche preoccupato, è il gioco. I giocatori della Roma sono uguali agli altri, la panchina lo stesso. Siamo tutti uguali, questa è l’unica cosa che voglio».

