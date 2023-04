Mourinho: «Sentenza Juve? Vi avevo già detto di dimenticare il -15. Sono in Italia da tempo…». Le parole dell’allenatore della Roma

José Mourinho, tecnico della Roma, parla così in conferenza stampa della sentenza del Collegio di Garanzia sulla Juventus

Le sue parole: «La finale può essere italiana o senza in Europa League. Il Bayer Leverkusen per noi è un avversario difficile, ma non possiamo aspettarci più avversari di poca qualità. Sentenza Sono in Italia da tempo, non mi dice nulla. Da tempo dicevo di dimenticare -15, io pensavo uscisse alle 21 la sentenza. A me non cambia nulla».

