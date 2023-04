Biglietti Juve Siviglia già disponibili: tutte le info per acquistare i tagliandi della gara di andata delle semifinali di Europa League

Come riportato dal sito ufficiale di Juventus i biglietti per la semifinale d’andata di Europa League con il Siviglia allo Stadium sono a disposizione già dalle 00:30 di ieri sera.

LE FASI DI VENDITA

Prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: Dalle ore 00:30 del 21/04 alle ore 23:59 del 23/04/2023.

Prelazione per gli abbonati 22/23 su posti UEFA (settori 217/216): Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 24/04/2023.

Vendita riservata J1897 Member: Dalle ore 16:00 del 24/04 alle ore 15:59 del 26/04/2023.

Vendita riservata J1897 + Black&White + Black&White Lite Member: Dalle ore 16:00 del 26/04 alle ore 15:59 del 28/04/2023

Vendita riservata possessori Juventus Card: Dalle ore 16:00 del 28/04 alle ore 09:59 del 02/05/2023.

Vendita libera: Dalle ore 10:00 del 02/05/2023

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Come disposto da UEFA e dalle Autorità competenti, si ricorda che, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, è vietato l’acquisto dei tagliandi ai tifosi nati nella nazione della squadra Ospite. Questi ultimi potranno acquistare i biglietti nel settore a loro dedicato esclusivamente presso la Squadra Ospite.

MEMBER

Non fai ancora parte della nostra famiglia Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui!

Nelle fasi di prelazione Membership, i Member potranno usufruire di una tariffa a prezzo scontato.

JOFC

I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

OFFICIAL TICKET SHOP

Come sempre, la vendita dei tagliandi è disponibile solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop Juventus.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

JUVENTUS CARD

Anche per questa partita, dopo le fasi di vendita dedicate ai Member è previsto un periodo di vendita dedicato ai soli possessori di Juventus Card, che potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti anche per non possessori di Juventus Card.

The post Biglietti Juve-Siviglia già disponibili: tutte le info per acquistarli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG