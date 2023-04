Rabiot a JTV: «Mi sento un leader della Juventus. Miglior marcatore? Faccio tutto». Le parole del francese

Adrien Rabiot ha parlato a Juventus TV dopo Sporting-Juve.

Le sue parole: «Siamo contenti, c’è gioia all’interno del gruppo. Abbiamo dato tanto e c’è anche un po’ di stanchezza. Personalmente sono riuscito a concentrarmi unicamente sulla partita di stasera, poi c’è stata anche una buona notizia per noi. La vittoria di stasera e i punti restituiti la rendono una bella serata. Miglior marcatore? Quest’anno cerco di fare tutto, di aiutare la difesa, di inserirmi per fare gol. Sto facendo bene questo ruolo da leader e sono contento anche perché sono sempre gol decisivi. Io leader? Sì. Ci sono giocatori più anziani come Bonucci che ha il suo ruolo e Danilo che in questo momento è il capitano. Sul campo abbiamo bisogno di molti giocatori così che aiutano i compagni. Io sono uno di quelli».

The post Rabiot a JTV: «Mi sento un leader della Juventus. Miglior marcatore? Faccio tutto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG