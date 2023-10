Mourinho torna, ancora una volta, da avversario dell’Inter a San Siro e i numeri spiegano come lui voglia sfatare un trend negativo

Mourinho torna, ancora una volta, da avversario dell’Inter a San Siro e i numeri spiegano come lui voglia sfatare un trend negativo.

Il tecnico portoghese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha perso 6 delle ultime 7 quando ha affrontato le sue ex squadre in tutte le competizioni. Unica vittoria quella contro l’Inter nella passata stagione per 2 a 1 con lui squalificato.

L’articolo Mourinho, sfida il trend negativo: i numeri da ex non lo premiano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG