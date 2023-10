Lautaro Martinez ha avvisato il suo ex amico e ora rivale in campo Romelu Lukaku: il nuovo Re di Milano è l’argentino

Nella giornata del 15 luglio, giorno in cui si è appurata la frattura insanabile tra l’Inter e il Belga, Lautaro ha perso l’amico fidato, la spalla in campo e anche il compagno fuori dal campo con cui sintonizzarsi con il gol. E’ stato proprio l’argentino a fare da capo gruppo nello spogliatoio e dire al club di non voler più il belga dopo le non risposte alle chiamate e al doppio gioco dopo l’amore giurato alla maglia nerazzurra. Una ferita ancora aperta, ecco perché a San Siro Lautaro vuole dare la prova a tutti che senza Big Rom è lui il vero Re di Milano, e i numeri parlano chiaro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Lautaro avvisa Lukaku: l’argentino è il nuovo Re di Milano proviene da Inter News 24.

