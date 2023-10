Romelu Lukaku è l’osservato speciale della Roma e i tifosi dell’Inter gli hanno preparato un’accoglienza speciale con i fischi… dell’app

Il belga, però, come svelato in un retroscena da La Gazzetta dello Sport, sembra non aver grossi timori reverenziali nonostante i 70 mila contro. Ai compagni nello spogliatoio ha riso e scherzato sulla partita e ha rassicurato: «Non ho paura. Sono pronto».

